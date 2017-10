4 października to Światowy Dzień Zwierząt

Co roku 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt – święto, które ustanowiono 80 lat temu. Tę datę wybrano nieprzypadkowo, bo wtedy właśnie przypada święto św. Franciszka z Asyżu – patrona zwierząt. W Polsce Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany po raz pierwszy w 1993 roku.

O święcie przypominają organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt takie jak ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), The Humane Society of the United States i PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), a w Polsce – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Fundacja Viva! Warto w tym dniu zwrócic uwagę ma los zwierząt bezdomnych, tych, które przybywają w schroniskach i zastanowić się, jak im pomóc.

Photo: Polonia.net