Wirtualne zwiedzanie nowojorskich muzeów

Pandemia koronowirusa spowodowała, że wszystkie nowojorskie muzea są teraz zamknięte, podobnie jak teatry, bary i wiele restauracji. Restauracje mogą co prawda sprzedawać dania na wynos oraz z dostawą do domu, ale wiele z nich wybrało opcję tymczasowego zamknięcia biznesu.

Dla wszystkich, którzy z konieczności większość czasu spędzają teraz w domu i nie wiedzą, co zrobić z jego nadmiarem, dobrym rozwiązaniem są wirtualne wycieczki po nowojorskich muzeach, opracowane we współpracy z Google Arts & Culture.

To najstarsze i największe muzeum amerykańskie powstało w 1870 r., a w 1880 zostało przeniesione do nowej siedziby. W jego zbiorach znajdziemy unikatową kolekcję malarstwa, rzeźby, dzieł sztuki zdobniczej ze wszystkich epok z całego świata. Zbiory podzielone są na działy tematyczne, takie jak dzieje sztuki światowej: malarstwa, sztuki użytkowej, militariów, instrumentów muzycznych, ubiorów, fotografii. Wirtualna wystawa daje nam możliwość obejrzenia ponad 200 tys. eksponatów z kolekcji Metropolitan Museum.

Ekspozycje prac ze zbiorów Museum of Modern Art oraz wystawy czasowe (indywidualne i tematyczne) prezentują malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię, film, video, instalacje, nowe media. Biblioteka MoMA zawiera ponad trzystutysięczny katalog książek dotyczących przede wszystkim historii sztuki nowoczesnej. Wirtualna kolekcja muzeum pozwoli nam zapoznać się z arcydziełami malarstwa takimi, jak „Gwiaździsta noc” van Gogha, „Nadzieja” Gustawa Klimta czy „Śpiąca cyganka” Henri Rousseau.

W Muzeum Guggenheima mieści się sławna kolekcja malarstwa impresjonistycznego, postimpresjonistycznego, wczesnego modernizmu i sztuki współczesnej, Ponadto odbywają się tutaj różnego rodzaju czasowe wystawy sztuki. Obecny budynek muzeum został zaprojektowany przez Franka Lloyda Wrighta i stanowi on jeden z ważniejszych obiektów XX-wiecznej architektury w Nowym Jorku. W wirtualnej kolekcji znajdziemy ponad 200 przedmiotów z kolekcji muzeum.

To muzeum sztuk pięknych założone przez rzeźbiarkę i kolekcjonerkę Gertrude Vanderbilt Whitney i otwarte dla publiczności w 1931 roku jest jednym z najważniejszych muzeów poświęconych współczesnej sztuce amerykańskiej i tworzącym ją artystom. W jego zbiorach znajdziemy dzieła XX-wiecznej i współczesnej sztuki amerykańskiej. Wirtualna wycieczka pozwoli nam zobaczyć 60 eksponatów, w tym dzieła artystów takich, jak Edward Hopper, Marsden Hartley i Joseph Stella.

Nazwa muzeum pochodzi od nazwiska założyciela, przemysłowca z Pittsburgha Henry’ego Claya Fricka (1849–1919). W jego zbiorach znajdziemy m.in. obrazy malarzy takich jak Bellini, Rembrandt, Vermeer, Gainsboroug i Goya, oraz bogatą kolecję sztuki użytkowej – stylowe meble, rzeźby, porcelanę. Wirtualna wystawa pozwala na obejrzenie ponad 200 przedmiotów z kolekcji muzeum.

The Cloisters – oddział nowojorskiego Metropolitan Museum of Art, który gromadzi zbiory sztuki i architektury europejskiego średniowiecza od X do XVI wieku. Muzeum mieści się w zespole klasztornym na wzgórzu Fort Tryon na północnym Manhattanie, którego zabudowę włączono fragmenty pięciu klasztorów francuskich.

Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej jest jednym z najbardziej znanych muzeów historii naturalnej na świecie. Zbiory założonego w 1869 r. muzeum liczą ponad 130 mln eksponatów, na które składają się gatunki organizmów oraz artefakty, dwa nowoczesne laboratoria molekularne oraz jedną z największych na półkuli zachodniej bibliotek o historii naturalnej. Internetowa ekspozycja pozwala na obejrzenia ponad 2 tys. przedmiotów z kolekchi AMNH.

Nowojorskie Jewish Museum słynie z bogatych zbiorów związanych z historią kultury i sztuki żydowskiej. Zalążkiem Jewish Museum stała się w 1904 r. darowizna złożona z 26 przedmiotów. Obecnie muzeum posiada w swojej kolekcji ponad 27 tys. eksponatów pochodzących z wielu krajów świata, w tym z Polski, Ukrainy, Izraela i Niemiec. Na wirtualnej wystawie można obejrzeć ponad 1600 z nich.