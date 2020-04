Bezpłatne koncerty online

Zamknięte muzea i teatry, odwołane koncerty, zalecenie, żeby pozostawać w domach – tak obecnie wygląda życie w dużej części Stanów Zjednoczonych. Całe szczęście coraz większa liczba instytucji kulturalnych i artystów w USA i w Europie występuje z inicjatywą bezpłatnych transmisji koncertów rockowych, oper i przedstawień teatralnych.

Poniżej prezentujemy listę wydarzeń, w których można będzie wirtualnie uczestniczyć w najbliższych dniach.

29. marca, 2020

POP

iHeart Living Room Concert for America, w którym wezmą udział m.in. Elton John, Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Mariah Carey, Tim McGraw

Godz: 9 p.m. ET

Link: Fox

MUZYKA KLASYCZNA

Vienna State Opera: Roméo et Juliette

Godz. 1 and 3 p.m. ET

Link: Wiener Staatsoper

Metropolitan Opera: Die Meistersinger von Nurnberg

Do godz. 6:30 p.m. ET

Link: Metropolitan Opera

30. marca, 2020

JAZZ

Fred Hersch

Godz. 1 p.m. ET

Link: Facebook live

San Jose Jazz: Live From Home

Godz. 10 p.m. ET

Link: Facebook

MUZYKA KLASYCZNA

Vienna State Opera: Le nozze di Figaro

Godz. 1 i 3 p.m. ET

Link: Wiener Staatsoper

Johnny Gandelsman Plays Bach: Cello Suite No. 6 (arr. violin)

Godz. 6 p.m. ET

Link: Facebook live

Metropolitan Opera: Dialogues des Carmélites

Do godz. 6:30 p.m. ET

Link: Metropolitan Opera

FOLK

Shannon Lay

Godz. 3 p.m. ET

Link: Instagram

31. marca, 2020

JAZZ

Fred Hersch

Godz. 1 p.m. ET

Link: Facebook

FOLK

Josh Ritter

Godz. 8 p.m. ET

Link: YouTube / Facebook

MUZYKA KLASYCZNA

Vienna State Opera: L’elisir d’amore

Godz. 1 i 3 p.m. ET

Link: Wiener Staatsoper

Metropolitan Opera: Il Barbiere di Siviglia

Do godz. 6:30 p.m. ET

Link: Metropolitan Opera