Masakra w Las Vegas – nie żyje ponad 50 osób

Do 58 wzrosła ofiar strzelaniny, do której doszło w hotelu Mandalay Bay Resort & Casino w Las Vegas w niedzielę w nocy. Ponad 400 osób zostało rannych. Ustalono, że sprawca to pochodzący z Las Vegas 64-letni Stephen Paddock. W tej chwili nie są znane motywy, jakimi się kierował. Według informacji przekazanych przez szeryfa, napastnik popełnił samobójstwo zanim zdążyli go obezwładnić antyterroryści. W jego pokoju hotelowym znaleziono kilkanaście sztuk broni palnej.

Do masakry doszło podczas ostatniego koncertu 3-dniowego festiwalu muzyki country Route 91 Harvest Music Festival, w którym uczestniczyło około 40 tys. fanów. Po tym, jak na otwartej scenie przed hotelem pojawił się James Aldean – ostatni z występujących tego wieczora artystów i jedna z gwiazd festiwalu – z balkonu na 32. piętrze hotelu rozległa się seria strzałów z broni maszynowej, a ludzie zaczęli się rzucać do ucieczki.

Video: BBC News / YouTube