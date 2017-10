Tesla nie nadąża z produkcją samochodu Model 3

Tesla ma kłopoty – nie nadąża z produkcją. W trzecim kwartale firma wyprodukowała zaledwie 260 sztuk elektrycznego auta Model 3 zamiast zapowiadanych 1500, które miały opuścić taśmy produkcyjne do konca września. Firma tłumaczy, że powodem zastoju są wąskie gardła w procesach produkcyjnych, nie zaś poważne problemy z łańcuchem dostaw.

Na początku lipca prezes firmy Elon Musk oficjalnie poinformował o rozpoczęciu produkcji Tesla Model 3. Samochód ten z ceną na poziomie 35 tys. dolarów miał być wersją dostępną dla przeciętnej amerykanskiej kieszeni, nie zaś niszowym samochodem luksusowym, tak jak wcześniejsze auta Model S i Model X produkowane przez firmę.

Model 3 na jednym ładowaniu jest w stanie przejechać 220 mil. Auto jest oferowane w czterech kolorach: srebrnym, czerwonym, szarym i czarnym. Samochód przyspiesza do 60 mil/ godz. w ciągu 5,5 sekund i może osiągnąć prędkość do 130 mil / godz. Tesla oferuje gwarancję fabryczną na 4 lata lub do 50 tys. mil.

Produkcja Modelu 3 oficjalnie ruszyła 7 lipca, a do końca tego miesiąca liczba zamówień przekroczyła pół miliona. W grudniu w fabrykach Tesli miało zacząć powstawać nawet 20 tysięcy aut miesięcznie.

Photo: Courtesy of Tesla. Video: Tech Insider / Youtube.