Loteria wizowa DV-2020

Na początku października ruszyła kolejna edycja amerykańskiej loterii wizowej Diversity Visa DV-2020. Zgłoszenia udziału w loterii muszą być złożone w formie elektronicznej poprzez stronę www.dvlottery.state.gov od południa wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT) 3 października 2018 do południa standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST) 6 listopada 2018. Wysłanie zgłoszenia do programu DV jest bezpłatne. Zgłoszenia elektroniczne, które dotarły po czasie oraz zgłoszenia listowne nie będą przyjmowane.

Prawo zezwala na przesłanie tylko jednego zgłoszenia przez uczestnika lub w jego imieniu. Departament Stanu korzysta z technologii wykrywania wielokrotnych zgłoszeń i niestety wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia będzie oznaczać dyskwalifikację uczestnika. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualną fotografię z ostatnich 6 miesięcy. Nie można wykorzystywać fotografii z poprzednich zgłoszeń. Po wypełnieniu formularza, należy zachować unikalny numer potwierdzający złożenie zgłoszenia – informacja ta jest niezbędna, aby uzyskać dostęp do systemu online, za pośrednictwem którego będą przekazywane informacje o statusie zgłoszenia. Należy również zachować dostęp do adresu email podanego w zgłoszeniu E-DV.

Począwszy od 7 maja 2019 można będzie sprawdzić status własnego zgłoszenia DV-2020 wpisując na stronie dvlottery.state.gov w zakładce Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia oraz dane osobowe. Tylko w ten sposób będzie można sprawdzić, czy zgłoszenie zostało wylosowane. W przypadku zagubienia swojego numeru potwierdzenia, na stronie www.dvlottery.state.gov dostępne jest narzędzie pozwalające go odzyskać. Osoby wylosowane mogą wejść na stronę z potwierdzeniem i tam uzyskać dalsze instrukcje i informacje, także o opłatach związanych z uzyskaniem wizy imigracyjnej do Stanów Zjednoczonych.

Ambasada będzie rozpatrywać wnioski i wydawać wizy imigracyjne w programie loterii wizowej DV-2020 od 1 października 2019 do 30 września 2020.

Do udziału w loterii wizowej DV-2020 nie kwalifikują się osoby pochodzące z niżej wymienionych państw , ponieważ w ciągu ostatnich pięciu lat do Stanów Zjednoczonych wyemigrowało więcej niż 50 tys. imigrantów z tych krajów:

Bangladesz, Brazylia, Kanada, Chiny (część kontynentalna), Kolumbia,

Republika Dominikanska, Salwador, Haiti, Indie, Jamajka, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Peru, Filipiny, Korea Południowa, Wielka Brytania (bez Irlandii Północnej) z terytoriami zależnymi oraz Wietnam.

Szczegółowe instrukcje na temat programu wizowego DV-2020 są dostępne na stronie internetowej Ambasady USA w Warszawie i Departamentu Stanu:

(Opracowano na podstawie materiałów Ambasady USA w Warszawie)

Photo Credit: CC / Flickr / Lucas