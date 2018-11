Nowy Jork – jesienny przewodnik

Chociaż dni są coraz krótsze i po letnich upałach pozostały jedynie wspomnienia, w październiku i listopadzie pogoda w Nowym Jorku nadal sprzyja zwiedzaniu i wycieczkom po mieście. Poniżej zamieszczamy naszą subiektywną (i ciągle aktualizowaną) listę imprez, koncertów i wydarzeń kulturalnych, na które warto zwrócić uwagę planując jesienne wieczory i weekendy.

12 – 14 października: Open House New York



Photo: Courtesy of Open House NY

W weekend 12-14 października w ramach festiwalu architektury i urbanistyki „Open House New York” w Nowym Jorku otwarte zostaną do zwiedzania miejsca, które nie zawsze są dostępne dla turystów – od infrastruktury po prywatne rezydencje. W wielu miejscach organizowane będą bezpłatne „guided tours” – wycieczki z przewodnikiem. Wiele z tych atrakcji można będzie zwiedzać za darmo, a inne – za niewielką opłatą. Lista obejmuje w tym roku ponad 250 miejsc – od Manhattanu po Staten Island.

14 października – 15 listopada: Festiwal Polskich Teatrów Telewizji

Photo: Courtesy of Polish Television Theatres Festival

W październiku rozpoczyna się Festiwal Polskich Teatrów Telewizji. Gala otwarcia Festiwalu odbędzie się 22 października w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Gala połączona będzie z projekcją spektaklu „Inspekcja” w reżyserii Jacka Raginis–Królikiewicza, który uświetni swoją obecnością to wydarzenie.

Najważniejsze pokazy zaplanowane zostały w największych ośrodkach polonijnych, min. Centrum Polsko Słowiańskim na Brooklynie oraz Instytucie Piłsudskiego. Wszystkie spektakle będą przygotowane w angielskiej wersji językowej w formie napisów by zachęcić do udziału w Festiwalu również publiczność amerykańską. Spektakle o charakterze tożsamościowym zostały wybrane we współpracy z Agencją Kreacji Teatru Telewizji TVP S.A.

Oprócz spektaklu „Inspekcja” ukazującego wstrząsający obraz ostatnich miesięcy przed dokonaniem zbrodni katyńskiej, w trakcie festiwalu zaprezentowane zostaną spektakle takie jak: „Pan Jowialski“ w reż. Artura Żmijewskiego, „Fryderyk“ w reż. Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej, „Brat naszego Boga“ czy „Totus Tuus‘ w reż. Pawła Woldana, „Marszałek“ w reż. Krzystof Langa, „Lekcje polskiego“ w reż. Mariusza Malca. Nie zabraknie też produkcji o zabarwieniu komediowym jak „Wariacje Tischnerowskie“ w reż. Artura Wiecka czy musicalowym: „Rio“ w reż. Redbad Klynstra – Komarnickiego lub „Do dna“ w reż. Ewy Kaim. Informacje i program festiwalu: www.polanditoldyouso.com

18 – 21 października: Polskie filmy dokumentalne na Margaret Mead Film Festival 2018



Photo: Courtesy of 360 Stopni YouTube Channel

Podczas festiwalu Margaret Mead Film Festival 2018 organizowanego przez American Museum of Natural History zostaną zaprezentowane dwa filmy dokumentalne polskich reżyserów: „Biegacze” (ang. „Runners”) w reżyserii Łukasza Borowskiego oraz „Ethiopiques – muzyka duszy” (ang. „Ethiopiques – Revolt of the Soul”) w reżyserii Maćka Bochniaka.

Film „Biegacze” ukazuje zmaganie trójki bohaterów podczas jednego z najtrudniejszych ultramaratonów w Europie, ale przede wszystkim ich walkę z samymi sobą – wielkie ambicje, trauma z dzieciństwa, poszukiwanie sensu życia. Jest to historia odnoszącego sukcesy bankowca, matki trójki dzieci biorącej udział w ultramaratonie tuż po ciąży i człowieka, któremu poza bieganiem nie zostało już nic. Wszyscy spotykają się na starcie, by w trakcie wykańczającego biegu odnaleźć samych siebie.

Z kolei „Ethiopiques – muzyka duszy” to opowieść o najpiękniejszych czasach w historii Etiopii – swingujących latach 70, o miłości do muzyki, która połączyła trzech niezwykłych bohaterów na trzech kontynentach. Film pokazuje podróż przez muzyczny świat, na tle próbującego zniszczyć twórców oraz ich muzykę komunizmu.

Informacje i bilety: https://www.amnh.org/explore/margaret-mead-film-festival

31 października: Village Halloween Parade



Photo: Courtesy of The Shared Experience / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

New York’s Village Halloween Parade – to barwne widowisko uliczne odbywające się w noc Halloweenową w Greenwich Village. Za pomysłodawcę odbywającej się od 1973 r. parady uważa się lalkarza z Greenwich Village Ralpha Lee. Szacuje się, że każdego roku w Paradzie uczestniczy ponad 50 tys. przebierańców i obserwują ją 2 miliony widzów. Najbardziej charakterystyczną cechą parady są ogromne marionetki, o których animację troszczą się tysiące ochotników. Parada rozpoczyna się o godz. 7 wieczorem przy Sixth Avenue pomiędzy Canal i Spring Streets, a kończy się przy 16th Street.

4 listopada: Maraton Nowojorski



Photo: Courtesy of NYRR

W pierwszą niedzielę listopada odbędzie się 2018 New York City Marathon – niezwykle popularny bieg uliczny, trasa którego tradycyjnie prowadzi ulicami pięciu dzielnic Nowego Jorku. Początek maratonu ma miejsce na Staten Island, natomiast meta zlokalizowana jest w Central Park na Manhattanie. W tegorocznej imprezie weźmie udział blisko 50 tys. biegaczy z całego świata, którym w pokonaniu 42-kilometrowej trasy pomagać będzie 10 tys. wolontariuszy. Przy trasie maratonu jest wiele miejsc, z których z bliska można obserwować jego przebieg i dopingować zaprzyjaźnionym biegaczom.

Informacje: https://www.tcsnycmarathon.org

9-11 listopada: Piotr Rubik Moja Historia



Photo: Courtesy Piotr Rubik YouTube Channel

Muzyczne spotkanie z Piotrem Rubikiem i koncert jego największych przebojów w wykonaniu znakomitych solistów, którzy na estradzie wraz z Piotrem Rubikiem oraz zespołem muzycznym przedstawią nowe i nieoczekiwane interpretacje jego popularnych utworów. Soliści: Agnieszka Przekupień, Marta Moszczyńska, Michał Gasz, Marcin Januszkiewicz. Informacje: https://polonia.net/2018/10/11/koncerty-piotra-rubika-w-nowym-jorku-i-new-jersey/

9 listopada – Linden, NJ godz. 8PM

St. Theresa of The Child Jesus, 131 E. Edgar Rd.

St. Theresa of The Child Jesus, 131 E. Edgar Rd. 10 listopada – New Britain , CT godz. 8PM

New Britain High School Auditorium, 110 Mill Str.

New Britain High School Auditorium, 110 Mill Str. 11 listopada – Greenpoint, NY godz. 6:30PM

Parafia Sw. Stanislawa Kostki, 607 Humboldt St

14 listopada: Głosy Gór / Voices of the Mountains in Carnegie Hall

Video Courtesy of Teatr Wielki Opera Narodowa / YouTube

W listopadzie muzyka polskich gór w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej z Warszawy rozbrzmi na scenie nowojorskiej Carnegie Hall. Doskonała i majestatyczna uroda Tatr inspirowała wielu polskich artystów – Boya, Witkacego, Tetmajera. My usłyszymy głosy gór w dziełach Karola Szymanowskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara wykonanych w nowoczesnych aranżacjach młodych twórców. Wśród przewodników po tej wyjątkowej górskiej wyprawie są m.in.: Sebastian Karpiel-Bułecka, Jan Smoczyński, Atom String Quartet, Janusz Olejniczak, Jan Młynarski, Michał Barański, Neo String Quartet, Jerzy Maksymiuk.

Stern Auditorium / Perelman Stage at Carnegie Hall

Box Office at 57th and Seventh Ave.

New York, NY

Informacje i bilety: https://www.carnegiehall.org/calendar/2018/11/14/teatr-wielki—polish-national-opera-0800pm

Promo code TWK30053 (zniżka 35% dla przyjaciół Kosciuszko Foundation)

17 listopada: Koncert rocznicowy Polish American Folk Dance Company

Polish American Folk Dance Company – Polsko Amerykański Zespół Folklorystyczny z Greenpointu zaprasza na koncert z okazji 80. rocznicy powstania. Koncert odbędzie się 17 listopada o godz. 7 wieczorem, Fashion Institute of Technology na Manhattanie. Informacje / bilety: pafdc.eventbrite.com.

Fashion Institute of Technology

227 W 27th St.

New York, NY 10001

22 listopada: Macy’s Thanksgiving Day Parade



Photo by tweber1 (Santa Claus arrives.) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Trudno wyobrazić sobie Święto Dziękczynienia w Nowym Jorku bez słynnej Thanksgiving Day Parade, która po raz pierwszy przeszła ulicami Manhattanu w 1924 r. Początek Parady o godz. 9 rano przy West 77th Street / Central Park, a zakończenie około godz. 12 w południe przy 34th Street / 6th Ave. przed domem towarowym Macy’s, który od wielu lat jest głównym sponsorem imprezy. Gdzie oglądać.