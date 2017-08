Amerykański niszczyciel zderzył się z tankowcem

Amerykański niszczyciel rakietowy USS John McCain, który w w nocy z niedzieli na poniedziałek zderzył się z trzykrotnie większym malezyjskim tankowcem, dotarł do bazy morskiej Changi w Singapurze. Okręt ma potężną dziurę w kadłubie, zalana została maszynownia i część pomieszczeń załogi. Do wypadku doszło na Morzu Południowochińskim w trakcie rutynowego kursu do portu w Singapurze.

Pięciu marynarzy zostało rannych, a dziesięciu uważa się za zaginionych. W akcji poszukiwawczo-ratunkowej na terenie zdarzenia biorą udział okręty Singapuru i Malezji, śmigłowce, holownik oraz samolot US Navy.

