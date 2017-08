Filmowa wersja „Humans of New York”

Brandon Stanton, autor popularnego bloga fotograficznego Humans of New York, poinformował, że „Ludzi Nowego Jorku” będzie można obejrzeć także w wersji filmowej. Blog „Humans of New York” istnieje od 2010 roku. Pochodzący z Atlanty Stanton zamieszcza na nim portrety przypadkowo napotkanych nowojorczyków – zrobione przez siebie fotografie i krótkie notatki, streszczające ich zwierzenia i życiowe historie.

Jak się okazuje, rozmowy Stantona z nowojorczykami zostały również utrwalone na taśmie filmowej. Współpracujący ze Stantonem operator Michael Crommet nakręcił ponad 1200 krótkich filmów, które wykorzystane zostały w 12-odcinkowej serii dokumentalnej, od wczoraj do obejrzenia na Facebook Watch – nowej platformie wideo FB. Udostępniony wczoraj 22-minutowy odcinek nosi tytuł „Everyday Matters”, a kolejne będą publikowane co wtorek.

Projekt ma miliony fanów na całym świecie, o czym świadczy chociażby to, że wersja na Facebooku ma 18 mln polubień. Zebrane materiały fotograficzne zostały opublikowane w dwóch książkach – „Humans of New York” oraz „Humans of New York: Stories”, które przez długi czas pozostawały na liście bestsellerów The New York Times.

Photo/Video Courtesy of Humans of New York